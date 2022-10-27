Чингиз Абдуллаев должен извиниться перед журналистом, которого он оскорбил.
Об этом в заявлении для Bakupost.az заявил генеральный директор газеты «Ени Мусават», член правления Совета прессы Рауф Арифоглу.
Ответ народного писателя журналисту он назвал неэтичным. Он подчеркнул, что в заданном журналистом вопросе нет ошибки:
«Я не вижу здесь никакой вины или правонарушения, и вопрос, который он задал, был в рамках этики. Ответ Чингиза Абдуллаева был неэтичным, оскорбительным и неправильным. Я считаю, что Чингиз Абдуллаев должен извиниться перед оскорбленным им журналистом».
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