Чингиз Абдуллаев должен извиниться перед журналистом, которого он оскорбил.

Об этом в заявлении для Bakupost.az заявил генеральный директор газеты «Ени Мусават», член правления Совета прессы Рауф Арифоглу.

Ответ народного писателя журналисту он назвал неэтичным. Он подчеркнул, что в заданном журналистом вопросе нет ошибки:

«Я не вижу здесь никакой вины или правонарушения, и вопрос, который он задал, был в рамках этики. Ответ Чингиза Абдуллаева был неэтичным, оскорбительным и неправильным. Я считаю, что Чингиз Абдуллаев должен извиниться перед оскорбленным им журналистом».