Израиль и Турция возобновляют сотрудничество в оборонной сфере, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хулуси Акаром в ходе рабочего визита в Анкару.

«Мы благодарны Турции за жизненно важное сотрудничество, спасающее жизни израильтян. Как было согласовано ранее, я поручил своим сотрудникам начать процедуры для возобновления рабочих отношений», — сказал Ганц в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой. Слова израильского министра распространила его пресс-служба.

Ганц в среду начал рабочий визит в Турцию, в ходе которого планируется также встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.