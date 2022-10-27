Жителей Молдовы попросили не выходить на улицу с наступлением темноты из-за решения властей отключать уличное освещение в связи с энергокризисом.

«Учитывая, что на улице темнеет гораздо раньше и в условиях энергетического кризиса частично отключают уличное освещение, полиция выступила с рядом рекомендаций населению», — говорится в распространенном в четверг сообщении Инспектората полиции республики. Правоохранители попросили граждан избегать «безлюдных и небезопасных мест, людей с подозрительным поведением или в состоянии алкогольного опьянения», «передвигаться группами», «быть внимательными при входе в подъезды», по возможности не пользоваться лифтами, не носить с собой крупных сумм денег. Также рекомендовано не оставлять детей без присмотра, носить вещи со светоотражающими элементами, фонарик или включенный мобильный телефон при переходе улиц.