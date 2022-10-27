«Если мы хотим, чтобы граждане регулярно пользовались общественным транспортом, то, в первую очередь, должна быть обеспечена доступность транспорта на отдаленных территориях».

Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов

«С другой стороны важен вопрос регулярности общественного транспорта. К сожалению, нам не полностью удалось создать автобусные полосы в Баку. Непрерывность на этих дорогах не обеспечена. Также есть недовольства водителей в связи с парковкой», — цитирует замминистра АПА.