«Если мы хотим, чтобы граждане регулярно пользовались общественным транспортом, то, в первую очередь, должна быть обеспечена доступность транспорта на отдаленных территориях».
Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов
«С другой стороны важен вопрос регулярности общественного транспорта. К сожалению, нам не полностью удалось создать автобусные полосы в Баку. Непрерывность на этих дорогах не обеспечена. Также есть недовольства водителей в связи с парковкой», — цитирует замминистра АПА.
В городе царит бардак, нет никакой концепции развития. Провал за провалом, руководство города и другие структуры демонстрируют полнейшую некомпетентность. Зато Мэр города рассказывает всем какие низкие цены в стране и сравнивают феодальную, отсталую экономику страны с прогрессивными демократиями Запада, забыв при этом назвать социальную защиты и доходы там и здесь. Они всё еще думают, что население — дураки, которые не умеют ни читать, ни получать информацию из других источников. А Президент не проводит никаких реформ ни в одной значимой сфере в стране. Любая реформа начинается с кадров, а он не имеет никакого желания менять бывших коммуняк на молодые таланты и, одновременно с этим, в корне менять систему. Не меняя систему, при этом назначая хоть вундеркинда, ничего не поменяется, поэтому все его назначенцы (за редким исключением) оказываются на скамье подсудимых.