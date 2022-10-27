В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны, и ее возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 января 2023 года.

Соответствующее решение принял Кабинет министров.