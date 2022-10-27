В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны, и ее возможных последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 января 2023 года.
Соответствующее решение принял Кабинет министров.
Непонятно кто принимает такое идиотское решение и на основании каких научных фактов… Сейчас нет никакой необходимости в этом особым (карантинном) режиме — говорю это как человек, работающий с особо опасными инфекциями в долгие годы)… Инфекция и уже много месяцев годы циркулирует в стране, тем более воздушные границы открыты…Решение является ошибочным и не обоснованным.
Да сколко можно продлевать абсолютно ненужный карантин ни в одной стране мира нет карантина а толко азербажан. Короновирус Сечас это простой грипп он не угрожает Сечас иичему зачем тупо держать границу на замке держать Азербайджан как бы в зоопарке непонятно