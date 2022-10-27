РФ по дипломатическим каналам обратилась к Еревану за подтверждением и разъяснением запрета на въезд в Армению Затулину и Симоньян.

Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Что касается их мотивации то, это, пожалуйста, – к соответствующей стране, добавила она.

«Мы подобные заявления или сообщения восприняли с недоумением. И мы по дипломатическим каналам незамедлительно обратились за подтверждением и разъяснениями по этому вопросу. Мы исходим из того, что в случае подтверждения будем рассматривать этот шаг в качестве недружественного и не соответствующего союзническим отношениям. Реакция последует после получения официального подтверждения. Они (Затулин и Симоньян) традиционно выступают за всемерное развитие союзнических связей. Они являются общественными деятелями. Очень не хотелось бы, чтобы придумывались искусственные поводы сегодня, когда Запад пытается вбить клин между нами и нашими союзниками», — сказала Захарова.