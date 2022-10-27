Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это крылатое выражение ныне покойного экс-премьера России Виктора Черномырдина как нельзя лучше характеризует неуклюжие действия Москвы в отношении Киева. И речь идет не только о захлебнувшемся блицкриге, продолжением которого стали очевидные неудачи в боевых действиях. Мы не станем говорить о многочисленных жестких санкциях со стороны международного сообщества, в результате которых Россия фактически превратилась в страну-изгоя.

Кремль в который раз умудрился «сесть в лужу» на информационном (точнее, дезинформационном) фронте. Плевки против ветра дорого обходятся российской пропаганде, действующей по методу известного гоголевского персонажа Тяпкина-Ляпкина. На протяжении всей войны в Украине наш северный сосед то и дело попадал в нелепые ситуации из-за явных фейков. Дело в том, что даже во время Второй мировой войны и после, в период «холодной войны» противоборствующие стороны довольно часто ловили друг друга за руку на информационной лжи. А сегодня, в век стремительного развития информационных технологий разоблачение «дезы» — как два пальца об асфальт. Ложь скрыть практически невозможно.

К примеру, на первоначальном этапе минобороны РФ распространило фейк о том, что украинские военные на Донбассе, якобы переодеваются в российскую форму и «мародерствуют». Череда подобных дезинформаций достигла своего апогея в Буче, где российские военнослужащие устроили настоящую резню.

При этом российская сторона пыталась вину за свои злодеяния переложить на украинскую. В первый же день после появления свидетельств массовых убийств в Буче по Телеграм-каналам начало распространяться заявление о том, что на одном из видео тела убитых, якобы двигаются. Заявление основывалось на видео крайне низкого качества. После публикации видео в лучшем разрешении стало понятно, что никто не двигался. За движения приняли блики на стекле автомобиля. Фейк был очень скоро разоблачен. И таких примеров немало.

Однако российская пропаганда, действующая из рук вон плохо, не пожелала извлечь уроков из своих ошибок, и продолжила поднимать «боевой дух» солдат, параллельно разжигая ненависть в российском обществе ко всему украинскому. И вот последняя деза с «грязной бомбой» Украины, которая стала для России настоящим позором.

В последние дни для разжигания антиукраинских настроений в мире официальные представители российского политического истеблишмента стали активно мусолить тему «грязной бомбы», которую Киев, якобы намерен использовать для создания хаоса и гуманитарной катастрофы. Понятное дело, пойманному неоднократно на лжи российскому агитпропу на Западе никто не поверил. В ответ на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что опровержения Запада о том, что Украина не пытается создать «грязную бомбу», являются голословными. По его словам, многие «западные коллеги» считают, что «Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим Зеленского», однако подобные разговоры в Москве назвали несерьёзными.

Со своей стороны отметим, что еще в начале октября, до дня рождения Владимира Путина, в экспертных кругах, в том числе Азербайджана, ходили слухи, подтверждающие предположение западных дипломатов, говорили о том, что Россия планировала взорвать бомбу на территории Чернобыльской АЭС, хотя в СМИ об этом не было сказано ни слова.

Следует отметить и то, что министр обороны Сергей Шойгу для полноты «грязной» картины провел телефонные беседы с министрами обороны ряда стран, в частности, США и Британии, Турции и Франции, и выразил свою озабоченность по этому поводу. К нему присоединился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия обладает информацией о подготовке Украиной теракта с применением «грязной бомбы». Мы будем предпринимать энергичные шаги, чтобы обратить внимание мирового сообщества на угрозу применения Украиной «грязной бомбы», — сказал он.

И все бы ничего, но всевидящее око Интернета «обгадило всю российскую малину». Оказалось, что еще 24 октября «радетели мира во всем мире» — российские дипломаты разместили в Твиттере пост о «бомбе» с четырьмя фото: пакетами с указанием, что внутри радиация, некой атомной станцией и хранилищами для отходов.

Но произошел курьез на грани позора. Выяснилось, что эти фотографии были сделаны ещё в 2010 году в Словении и принадлежат национальному агентству по радиоактивным отходам. Вот уж точно, что европейцу хорошо, то русскому – позор. На ум приходит пословица: не рой другому яму, сам в нее угодишь. Москва всеми способами пыталась и пытается принизить политический вес Украины на международной арене, а в итоге сама же стремительно теряет и без того низкий рейтинг доверия. И что особенно не комильфо, теряет и внутри собственной страны. А такой сценарий несомненно отразится и на поле боя.

Вот и получается, что Кремль оказался между Сциллой и Харибдой: рассказывать правду о делах на фронте – плохо, утверждать, что все хорошо и при этом лгать – еще хуже. В любом случае, выбор за Москвой.

Фарид Теймурханлы