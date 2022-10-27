«Необходимо положить конец безнаказанности Армении».

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана.

«27-28 октября, Армения нарушила режим прекращения огня и обстреляла Барду кассетными ракетами. Это нападение, в результате которого погибли 27 человек, в том числе 2-летняя девочка, более 70 получили ранения, было самым смертоносным нападением на гражданское население в ходе войны 2020 года. Необходимо положить конец безнаказанности Армении из-за совершенных ею военных преступлений», — говорится в публикации.