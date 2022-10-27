Арестован офицер N-ской воинской части врач Вели Гулиев, бравший взятки у военнослужащих.

Врач медпункта воинской части Вели Гулиев брал взятки у военнослужащих и отправлял их в госпиталь под видом лечения, передает АПА.

В ходе расследования, проведенного правоохранительными органами, было установлено, что большинство военнослужащих, которым В.Гулиев выдал справку о болезни, не нуждались в лечении и были отправлены в госпиталь за взятку.

В отношении Вели Гулиева возбуждено уголовное дело по статье УК 311.3.2 (повторное получение взятки), в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, Вели Бекир оглу Гулиев был награжден медалями «За освобождение Губадлы» и «За освобождение Физули».