Владимир Путин не просил президента Гвинеи-Бисау передавать Владимиру Зеленскому «специфических посланий» по поводу готовности к переговорам. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Путин, по словам Пескова, рассказал Умару Сисоку Эмбало всю историю переговоров с Украиной, которая, по версии Кремля, закончилась отказом со стороны Киева:

«Подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от согласованных пониманий произошел явно по указу Вашингтона. Это совершенно очевидно. Сейчас РФ не меняет свои позиции — готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров и хочет этого»