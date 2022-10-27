Тегеран запустил строительство нового ядерного исследовательского реактора мощностью 10 мегаватт в иранской провинции Исфахан.

Как сообщает IRNA, на церемонии закладки фундамента присутствовали глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами.

Реактор бассейнового типа мощностью 10 мегаватт рассчитан на топливо с уровнем обогащения 20 процентов. Предназначен для испытания ядерного топлива и материалов, производства медицинских изотопов, а также исследований с применением пучков нейтронов.

Ядерный исследовательский реактор будет расположен на территории ядерного центра в Исфахане, одного из крупнейших ядерных объектов страны.