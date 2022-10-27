Находящийся с визитом в Турции министр обороны Израиля Бени Ганц посетил могилу Ататюрка.

Об этом министр обороны написал на своей странице в Twitter.

«Свой визит в Турцию я начал с возложения венка к мавзолею в знак уважения памяти первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Сегодня встречусь с президентом Турции Эрдоганом и министром обороны Акаром и обсужу с ними плодотворное развитие связей безопасности между нашими странами. В мире известны слова Мустафы Кемаля Ататюрка «Мир в стране — мир во всем мире». Посетив Мавзолей «Аныткабир», я выражаю свое уважение, и заявляю, что привержен продолжению деятельности на пути этой благородной цели», — написал Ганц.