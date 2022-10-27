Находящийся с визитом в Турции министр обороны Израиля Бени Ганц посетил могилу Ататюрка.
Об этом министр обороны написал на своей странице в Twitter.
«Свой визит в Турцию я начал с возложения венка к мавзолею в знак уважения памяти первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Сегодня встречусь с президентом Турции Эрдоганом и министром обороны Акаром и обсужу с ними плодотворное развитие связей безопасности между нашими странами. В мире известны слова Мустафы Кемаля Ататюрка «Мир в стране — мир во всем мире». Посетив Мавзолей «Аныткабир», я выражаю свое уважение, и заявляю, что привержен продолжению деятельности на пути этой благородной цели», — написал Ганц.
התחלתי הבוקר את ביקורי בטורקיה בהנחת זר במאוזוליאום לזכרו של מוסטפא כמאל אטאטורק, הנשיא הראשון של טורקיה.
בהמשך היום איפגש עם נשיא טורקיה ארדואן ועם שר ההגנה אקאר ואדון איתם בפיתוח אחראי של יחסי הביטחון בין המדינות. pic.twitter.com/YytQDQ1L1j
— בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) October 27, 2022
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