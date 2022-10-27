Решение правительства Армении о создании 3-х КПП на границе с Азербайджаном мы расцениваем как имитацию выполнения своих обязательств по пункту 9 трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020-го года».

Об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Потому что, во-первых, по результатам мониторинга, дороги, исходящие из этих точек, по рельефу и климатическим условиям большую часть года не пригодны для транспортного сообщения с Нахчываном и тем более для международных транзитных перевозок, что является одной из целей разблокировки. К тому же как правило КПП открываются по согласованию сторон, зеркально, с Азербайджаном же на этот счет никаких согласований не было. Поэтому главной причиной невыполнения условий пункта 9, касающегося транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном, является нежелание Армении представить оптимальный маршрут автомобильной дороги, рекомендованный тем же мониторингом», — цитирует его АПА.

Он подчеркнул, что также имеют важное значение согласование режимов прохождения для международных транзитных перевозок и упрощенные режимы для так называемых внутренних перевозок на паритетной основе:

«Таким образом, спекуляция вокруг тематики и имитация армянской стороны искажает суть 20-и месячного переговорного процесса, ведет к его затягиванию и в конечном итоге к невыполнению Арменией своих обязательств».