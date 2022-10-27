Народ высмеивает членов Союза писателей Азербайджана (СПА), отличившихся вчера своими высказываниями. Азербайджанская общественность разделилась на два лагеря: одни возмущаются и стебутся над словами писателей, а другие защищают их и обвиняют в бескультурье журналистов, осмелившихся задать такой неудобный вопрос: «Действительно ли на организацию работы съезда необходимо было столько затрат?».

Отметим, что вчера в Баку в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начался XIII Съезд СПА. Как сообщается на сайте СПА, по приглашению Союза на съезде принимают участие более 20 гостей из Турции, России, Литвы, Израиля, Пакистана, Грузии, Германии, Ирака, Беларуси и Ирана. В целом же, в работе XIII съезда участвуют 330 делегатов. Было объявлено, что на организацию и проведение съезда Министерство культуры выделило 203,6 тыс. манатов. И возможно, работа съезда прошла без эксцессов, если бы не недовольство писателя, депутата Милли Меджлиса Агиля Аббаса, который в беседе с журналистами заявил, что «203 тысячи манатов – слишком маленькая сумма для проведения съезда».

«У нас свыше 20 иностранных гостей. Только цена билета составляет 1000 манатов. А еще есть их проживание, питание и др.», — сказал он.

Тут же отметим, что позднее на съезде произошел скандал, в ходе которого молодые писатели обвинили пожилых в пожизненном руководстве и в отсутствии демократии. Как известно, народный писатель Анар в очередной раз избран председателем Союза писателей, что и вызвало недовольство в их рядах. На что писатель заявил, что через пять лет пусть избирают, кого хотят. Но это уже другая история.

Агиль Аббас — не единственный, кого не устроила выделенная из бюджета сумма. Так, писатель Баба Везироглу и вовсе заявил, что это несерьезно, потому как «заходишь в магазин с 203 тысячами манатов, а выходишь без денег». И вот тут пошло, поехало. Общественность вскипела и, согласитесь, причины для этого веские. Неосторожные заявления представителей творческой интеллигенции послужили серьезным раздражителем, поскольку простой смертный азербайджанец в глаза не видел 200 тысяч, чтобы «зайти с ними в магазин и потратить за один день». Вероятно, Бабе Везироглу средства позволяют жить на широкую ногу, и представитель бомонда решил, что серьезность подхода к работе съезда интеллигенции должна соизмеряться с миллионом манатов как минимум. И все это происходит на фоне мирового кризиса, который не обошел стороной и Азербайджан. Постоянный рост цен на продовольствие, превратившийся в систематический, и инфляция усугубили и без того тяжелое социальное положение большинства граждан.

И наконец, масло в огонь подлил писатель Чингиз Абдуллаев, который подтвердил слова своих коллег и обвинил журналистов, задавших неудобный вопрос, в отсутствии стыда: «Почему вы не умрете от стыда?!». Хотя журналист вел себя очень культурно и использовал свое законное право – знать правду. В конце концов, налогоплательщики имеют право знать, что на что тратятся бюджетные деньги.

Нам казалось, что сумма — 203 тысячи манатов взята не с потолка, а рассчитана с учетом предстоящих расходов. Сюда входят и размещение гостей, и аренда помещений, распечатка буклетов, пригласительных, и транспорт, и питание, и прочие мелочи оформления. Не хватает только на сауну с девчонками.

Ну а если серьезно, можно допустить, что средств выделено мало, и писателям придется покрывать недостаток денег из своего собственного кармана, так сказать, из того, что «нажито непосильным трудом». Все равно, это не повод для того, чтобы представители интеллигенции вели себя так дерзко и неуважительно по отношению журналистам, простому люду, за счет которых они и присутствуют сегодня на этом празднике жизни. Писателям следовало бы знать, что они общественные деятели, находятся в центре внимания, а потому каждая их ошибка, а в данном случае так оно и есть, будет жестко воспринята со стороны общественности и подвержена критике. Они являются примером для подражания, и во что бы то ни стало должны держать марку, тем более, перед молодыми поколениями. И если говорить о том, с чьей стороны допущена нетактичность, то однозначно – со стороны писателей. Их почтенный возраст должен был подсказать им, что неосторожно брошенное слово может повлечь серьезные нежелательные последствия, а иногда даже взрыв.

А все потому, что в Азербайджане отсутствует механизм декларирования доходов, несмотря на то, что закон принят давно. Всего этого недоразумения не было бы, если бы государственные работники и служащие отчитывались за каждую потраченную копейку. Тогда каждый знал бы свое место.

Фарид Теймурханлы, Рамелла Ибрагимхалилова

P.S. В Азербайджане ветеран Карабахской войны получает пенсию в размере 80 манатов. На 203 тысяч манатов 211 ветеранов могут получать пенсию в течение года. Это так, на заметку тем, для которых эта сумма показалась маленькой.