Информацию о пересечении журналистки Ксении Собчак границы с израильским паспортом подтвердила литовская сторона.

Директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции «Жиню радияс» заявил, что Собчак — гражданка Израиля.

«Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», — сказал он.

Ранее информацию о выезде Собчак из РФ с израильским паспортом неофициально сообщали СМИ. Яунишкис это подтвердил официально: «Да, могу подтвердить, что Собчак находится в Литве».

Напомним, Собчак покинула Россию вчера, после того как в ее доме начались обыски, а ее коммерческий директор Кирилл Суханов был арестован. Позже выяснилось, что потерпевшим по делу проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов.