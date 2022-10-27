Россия после окончания украинского конфликта останется крупной державой и соседом Франции, с которым Парижу важно сохранить каналы диалога. Об этом заявила в среду во время выступления в Сенате (верхней палате парламента) премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«Этот конфликт долгий, но однажды он завершится», — заметила Борн. «После его окончания Россия по-прежнему останется нашим соседом. Она является и останется крупной державой. И только дипломатия позволит прийти к долгосрочному урегулированию конфликта», — сказала премьер. «Именно поэтому мы сохраняем каналы диалога с Россией», — подчеркнула Борн.

Она отметила, что «переговоры об украинском урегулировании начнутся тогда, когда Украина посчитает это возможным и убедится, что ее голос будет услышан».