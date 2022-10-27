Украинские военные смогут вытеснить российских военных на линию по состоянию на 23 февраля 2022 года в течение следующих двух месяцев.

Одним из условий, чтобы это удалось воплотить в жизнь, является продолжение поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявил экс-командующий войск США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Бен Ходжес в беседе с советником ОП Украины Алексеем Арестовичем и российским правозащитником и оппозиционером Марком Фейгиным.

«Я верю, что украинские войска оттеснят войска РФ к линии 23 февраля в течение двух месяцев. И они освободят Крым до лета 2023 года. При условии, что США будут поддерживать Украину по-прежнему, и все санкции против России останутся, как есть», – рассказал генерал США в отставке.

Он отметил, что Кремль, скорее всего, понимает возможность такого сценария.

Ходжес подчеркнул, что Россия сейчас пытается растянуть войну во времени, надеясь на то, что Украина может потерять свою поддержку со стороны США после проведения в Соединенных Штатах выборов. 8 ноября там состоятся промежуточные выборы, на которых будет полностью переизбрана нижняя палата Конгресса, то есть Палата представителей, и треть членов Сената.