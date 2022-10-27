Армения полностью разрушила азербайджанские города за период их оккупации. Об этом в Женеве заявил посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров.
Посол отметил, что на повестке дня постконфликтное урегулирование между Азербайджаном и Арменией.
«Актуальных вопросов остаётся очень много, необходимо продвижение в переговорах», — приводит «Тренд» слова Искендерова.
Дипломат добавил, что готовится судебный иск.
«Против Армении может быть заведено уголовное дело с требованием выплаты репараций», — отметил он.
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