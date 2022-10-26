Украина и Израиль усилили сотрудничество в оборонной сфере. Страны обмениваются данными разведки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с президентом Гвинеи-Бисау.

Президент Украины сообщил, что доволен результатами сотрудничества, которое активизировалось в последние дни. Также он подчеркнул, что уделяет много времени отношениям с израильскими партнерами.

«Мы в начале нашего сотрудничества. Наблюдается положительный тренд в отношениях с Израилем. Я за это благодарен», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, известно, что начали сотрудничество украинская и израильская разведка. Последняя подтвердила информацию, что Россия использовала около 400 иранских дронов, атакуя гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

