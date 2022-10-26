Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой»». Об этом утверждает РИА Новости.

Специалисты украинского предприятия «Южмаш» якобы подготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», который «планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами», сообщил «источник», знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что якобы муляж ракеты «Искандера» сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».

«После того, как муляж «собьют», киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты «Искандер», чтобы убедить западную общественность в виновности России», — утверждают пропагандисты.