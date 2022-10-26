Азербайджанцы США призывают международное сообщество наказать Армению за военные преступления. Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, азербайджанская община, проживающая в различных штатах США, продолжает обращаться к международной общественности в связи с массовыми захоронениями, обнаруженными в селе Эдилли Ходжавендского района, и азербайджанскими городами, подвергшимися бомбардировке со стороны ВС Армении во время Второй Карабахской войны.

В обращениях, адресованных Human Rights Watch, Freedom House, Front Line Defenders, Open Society Foundation и другим международным организациям от имени руководителя благотворительного фонда United Charities for Azerbaijan Гюндюза Таирли, активистки диаспоры, владелицы ресторана Delicious Food Севды Таирли, главы Азербайджано-американской ассоциации женщин Лалы Рагимовой и активистки диаспоры Гюнай Аскаровой, говорится, что американцы азербайджанского происхождения чтят память жертв Эдилли, ставшего разоблачением очередного военного преступления Армении, и погибших в результате ракетных атак вооруженных сил Армении на азербайджанские города с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

Отмечается, что обнаруженные в Эдилли останки принадлежат азербайджанцам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, что армянская сторона до сих пор отказывается предоставить информацию о судьбе до 4000 азербайджанцев и местах массовых захоронений, и что в результате военной агрессии, совершенной Арменией во время Второй Карабахской войны, погибли 93 гражданских лица, включая 12 детей и 27 женщин, 454 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.