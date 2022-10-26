Президент России Владимир Путин заявил, что Москве известно о планах Украины использовать «грязную бомбу». Об этом он сказал на встрече с участниками заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, передает «Интерфакс».

По его словам, «сейчас США накачивают Украину тяжелым вооружением, но при этом игнорируют заявления киевских властей о желании заполучить собственное ядерное оружие».

«Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую «грязную бомбу», — утверждает российский лидер.