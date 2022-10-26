Диверсия на «Северных потоках» — это уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры, такие действия наносят колоссальный ущерб экономике Европы, ухудшают жизнь миллионов людей, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей. И, на самом деле, помалкивают по поводу того, а кто же это сделал, кто заинтересован в этом», — сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что некоторые участники международного общения «не гнушаются даже прямыми диверсиями». «Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях «Северных потоков», — добавил президент РФ.