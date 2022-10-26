Кремль рассчитывает, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоится.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, но не назвал предполагаемые время и место переговоров.

«Такая трехсторонняя встреча готовится, мы надеемся, она состоится», — сказал представитель Кремля. «По месту и по времени мы своевременно сориентируем», — пообещал Песков.