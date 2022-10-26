Президент РФ Владимир Путин — мессия, считает глава эстонской разведки Микк Марран.
«Путин преследует свои цели в Украине с «религиозным» рвением и вряд ли изменит курс», — цитирует Маррана Bloomberg.
Президент РФ Владимир Путин — мессия, считает глава эстонской разведки Микк Марран.
«Путин преследует свои цели в Украине с «религиозным» рвением и вряд ли изменит курс», — цитирует Маррана Bloomberg.
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