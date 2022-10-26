Армения не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ, сказал журналистам в парламенте спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян.

Он подчеркнул, что Армения ничего не сделала в направлении смены курса. Но налицо тот факт, что «не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ из Армении». Раз так, то об этом в ОДКБ должны сообщить Еревану, чтобы были найдены иные механизмы.

«Ожидаю, что все наши коллегии по ОДКБ и наш основной союзник осознают, что линия армянских интересов исчерпана, и у Армении больше нет возможности делать шаг назад. Мы сделаем все для защиты интересов Армении», — сказал Симонян.

«В дальнейшем, если выяснится, что ОДКБ решила выйти из региона, то мы можем встать перед фактом. Но власти Армении сегодня не обсуждают такой вопрос. Мы ждем действий, ждем реакции. Ситуация показывает, что времени осталось мало для принятия нами решения», — отметил спикер.