В Армении вновь обсуждают вопрос о выходе страны из ОДКБ. Во всяком случае, по сообщениям АрмСМИ, инициативная группа «Объединение за выход из ОДКБ» еще 21 октября направила спикеру парламента Армении Алену Симоняну обращение с предложением организовать парламентские слушания на тему «Вопросы безопасности Армении», в частности, обсуждение общественного требования о выходе Армении из ОДКБ.

Да, официально власти Армении как бы не подтвердили, что проведут соответствующие слушания, и тем более не заявили о выходе из ОДКБ. Но как раз в эти дни в Армении разворачивается спектакль с многочисленными наблюдателями в кавычках и без: сначала сюда прибыла миссия Евросоюза, потом ещё одна миссия, которая, как уверяют в Ереване, представляет ОБСЕ, но, как напомнил МИД Азербайджана, соответствующего решения по этому поводу ОБСЕ не принимало… Как бы должны быть и наблюдатели от ОДКБ, но, согласно просочившейся информации, такой вопрос должна поставить сама Армения, как страна-председатель этого блока, но там с такой инициативой явно затягивают, предпочитая политические «обнимашки» с конкурентами.

В эти же дни случился еще один громкий демарш: власти Армении закрыли въезд в страну Константину Затулину, депутату Госдумы РФ, который уже не первый десяток лет лоббирует интересы Армении в России и интересы России — в Армении. Теперь же стало известно, что «шлагбаум опущен» еще и для Марго Симоньян и ее супруга Тиграна Кеосаяна. По полуофициальной версии, все дело в их поддержке карабахского клана. По неофициальной, речь об очередной «шпильке» в адрес Москвы.

Наконец, вряд ли имеет смысл напоминать, что обиды на ОДКБ в Ереване высказывались и высказываются на самом высоком уровне и вполне официально. Сначала этот военный блок обвиняли в «бездействии» во время 44-дневной войны. Затем — во время спровоцированных Арменией столкновений у озера Гарагель. Теперь новый всплеск истеричных обид и претензий последовал после устроенной Арменией провокации на кельбаджарском направлении в сентябре нынешнего года.

А искушённые наблюдатели советуют держать в голове, что Никол Пашинян обещал вывести Армению из ОДКБ еще во время своей «шашлычной революции» 2018 года. И даже устроил показательный судебный «наезд» на тогдашнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. При таком «бэкграунде» вопрос, насколько серьезно настроены в Ереване на сей раз, стоит того, чтобы его озвучить. Особенно теперь, на фоне роста проблем и «неприятностей» у России на фоне агрессии против Украины.

Примечательно и другое. Обсудить возможный выход из ОДКБ в Ереване предложили на показательном фоне. Как раз накануне и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и споуксвумен МИД России Мария Захарова сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время проведет третью трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Точное время и место пока что не названы, однако в СМИ упоминают Сочи и последнюю неделю октября. Есть, впрочем, мнение, что встреча может пройти 9 или 10 ноября — в годовщину окончания второй карабахской войны и подписания Трехстороннего заявления, когда Россия и закрепила тот самый трехсторонний формат. Еще до этого анонса в Москве явно обозначали свое недовольство тем фактом, что посредничеством в регионе занимаются Евросоюз и США. На таком фоне анонсированная трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и Путина — это для Москвы возможность перехватить инициативу в посредничестве, продемонстрировать, кто в доме хозяин, и т.д. и т.п.

И как раз в такой момент Ереван подставляет своему сюзерену нехилую «подножку», устроив в парламенте спектакль с хлопаньем дверями? Причем не дожидаясь, пока пройдут переговоры? Или же в Армении просто создают «пространство для торга» накануне трехсторонней встречи с расчетом на то, чтобы Россия пощедрее оплатила лояльность Армении? После чего «кинуть» уже своих западных партнеров, которые опрометчиво поверили в грядущую «переориентацию» Армении? Но в любом случае нынешние события в том, что в Ереване считают большой политикой, не оставляет сомнений: основными методами этой самой большой политики по-еревански остаются действия, которые на современном блатном жаргоне именуются словом «кидалово».

И вот из этого обстоятельства выводы надо бы сделать и Москве, и Вашингтону, и Брюсселю, и Парижу.

Отдел политики Minval.az