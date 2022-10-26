Mercedes-Benz покинет РФ и продаст свои доли в российских дочерних компаниях.

Минпромторг сообщает, что новым владельцем российских подразделений Mercedes-Benz станет компания «АВТОDОМ». Она получит завод автопроизводителя в подмосковном Есипово, где сможет начать выпуск авто. Минпромторг обещает помочь найти “технологического партнера”.

«После завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания «АВТОDОМ», сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», — сообщили в ведомстве.