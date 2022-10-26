В результате аварии на магистральном водопроводе в Ясамальском районе Баку затоплены объекты, расположенные на данной территории.

Работы по откачке воды на месте прорыва водопровода продолжаются.

Авария на магистральном водопроводе диаметром 1400 мм по улице Асада Ахмадова в Ясамальском районе Баку произошла сегодня утром.

К месту происшествия стянуты силы Министерства по чрезвычайным ситуациям. На данный момент производится откачка воды с территории техникой Государственной противопожарной службы МЧС.