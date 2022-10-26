В результате аварии на магистральном водопроводе в Ясамальском районе Баку затоплены объекты, расположенные на данной территории.
Работы по откачке воды на месте прорыва водопровода продолжаются.
Авария на магистральном водопроводе диаметром 1400 мм по улице Асада Ахмадова в Ясамальском районе Баку произошла сегодня утром.
К месту происшествия стянуты силы Министерства по чрезвычайным ситуациям. На данный момент производится откачка воды с территории техникой Государственной противопожарной службы МЧС.
Правительство не делает НИЧЕГО, чтобы как то решить проблему парковок в городе. На месте всех этих полуподвальных и подвальных площадях должны быть парковки. Простой закон, запрещающий строить новостройки без подземных парковок уже за 10 лет мог бы существенно ослабить проблему, но у нас всё, как всегда, никто не занимается насущными проблемами, а они никуда не деваются, они накапливаются. Надежда на то, что хотя бы пол миллиона беженцев вернутся в Карабах — призрачна. Если и вернутся, то не в таких количествах и не через 3-5 лет, а лет через 15-20. А до того, город по руководством бездарей будет утопать в техногенных проблемах.