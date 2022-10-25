Турция не признала и не признает аннексию Крыма, Анкара продолжит поддержку Украине и крымским татарам, будь то на двусторонних или многосторонних платформах.

Об этом заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, выступая во вторник на первом парламентском саммите «Крымской платформы».

Шентоп отметил, что Турция с первого дня поддержала инициативу создания «Крымской платформы».

«В основе этого лежит непоколебимая поддержка Турцией территориальной целостности Украины», — сказал Шентоп.

Глава турецкого парламента подчеркнул, что Крым является родиной крымских татар.

«Крымские татары, как и все другие народы, заслуживают того, чтобы свободно и безопасно жить на своей родине. Турция не признала и не признает аннексию Крыма. Анкара продолжит поддержку Украине и крымским татарам, будь то на двусторонних или многосторонних платформах», — сказал Шентоп.

По его словам, после аннексии Россией 30 сентября новых территорий Украины война вступила в новый этап.

«Турция, как в случае с Крымом, не признает аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Турция отвергает подобные шаги, противоречащие международному праву», — сказал Шентоп.

Спикер турецкого парламента отметил, что в войне, которая продолжается с 24 февраля, погибли десятки тысяч украинцев.

«Миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, многие города Украины были разрушены. Эта война больше всего оказала негативное влияние на наш регион. Однако с каждым днем все больше растет негативное влияние войны в глобальном масшртабе. Турция продолжает придерживаться позиции, что в этой войне не будет победителей», — сказал Шентоп.