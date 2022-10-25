Магазины брендов Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются в России под новыми названиями.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Согласно информации, испанская Inditex передаст российский бизнес ливанским партнерам. Возобновление работы магазинов Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius в России запланировано на весну 2023 года.

Количество точек пока неизвестно. Все магазины откроются под новыми названиями, их варианты еще прорабатываются. Другие бренды Inditex — Massimo Dutti, Oysho и Zara Home — на российский рынок не вернутся.