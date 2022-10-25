В Азербайджане выявлено еще 64 случаев заражения коронавирусом, 66 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Выявлено 3 случая смерти от коронавируса.

За сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 834 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 390, вторую дозу получили 114, бустерную дозу – 275 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 55 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13907933, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5388998, вторую дозу получили 4870831, бустерную дозу – 3385313 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 262791 человек.