Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Турции, 25 октября принял участие в церемонии открытия оборонно-аэрокосмической выставки «Saha Expo» в Стамбуле. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе выставки генерал-полковник З.Гасанов встретился с руководством компаний «Roketsan», «TUSAŞ», «HAVELSAN», «BAYКAR», «TUALCOM» и «ASELSAN», ознакомился с экспонируемыми образцами современного оружия и боевой техники.

Отметим, что в выставке принимают участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, а также ряд государственных и правительственных чиновников братской Турции и других стран.