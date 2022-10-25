Делегация парламента Азербайджана под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 26 октября совершит рабочий визит в город Самарканд Республики Узбекистан для участия в Совете и 54-м пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (ПА СНГ).

Согласно информации Управления по связям с общественностью и прессы парламента, в состав делегации входят заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, депутаты Сабир Гаджиев, Расим Мусабеков, Низами Сафаров, Михаил Забелин, Рауф Алиев, Амина Агазаде, Эмин Гаджиев, руководитель аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

Состоится обмен мнениями по вопросам, которые будут вынесены в повестку дня собрания Совета и пленарных заседаний Ассамблеи. На пленарном заседании ожидается выступление председателя Милли Меджлиса.

В рамках визита предусматривается ряд встреч Сахибы Гафаровой с руководителями участвующих в мероприятии делегаций.