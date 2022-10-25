Несмотря на завывания айков халатянов (или как там его?) и различные вбросы, позиция Кремля в отношении Зангезурского коридора остается неизменной.

Да, и Карабах — это Азербайджан!

Официальная позиция России:

в соответствии с Трехсторонним заявлением Зангезурский коридор должен иметь экстерриториальный статус, контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы Погранслужбы ФСБ РФ, присутствие армянских представителей в каком-либо виде и формате не предусмотрено.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.