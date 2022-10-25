С 27 октября в Баку заработает новая линия экспресс-маршрута Е1.

Как сообщает Бакинское транспортное агентство, автобусы будут курсировать по маршруту: станция метро Xalqlar Dostluğu — проспект Гара Гараева — станция метро «Кероглу» — проспект Гейдара Алиева — улица Юсифа Сафарова — проспект Нефтяников — круг «Азнефть» — Бибиэйбат, далее будет двигаться в сторону Локбатанского Центра Транспортного Обмена.

Пассажирские перевозки по маршруту будут осуществляться автобусами ООО BakuBus. На начальном этапе в перевозках будут задействованы 10 автобусов. Автобусы на маршруте будут ходить с 06:30 утра до 18:30 вечера.

Автобусы со стоимостью проезда 0,60 маната будут останавливаться не на всех остановках по схеме движения, а только на остановках с наибольшим пассажиропотоком.