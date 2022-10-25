Доигрался. Этим кратким и емким словом можно оценить бесславный итог деятельности первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, много лет состоявшегося на службе у армянского лобби. Представлять Затулина азербайджанской аудитории нет необходимости. Печально известный российский депутат, долгое время сидевший на «золотой игле» армянских хозяев, изо всех сил старался потакать их желаниям в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Оно и понятно: кто платит, тот и заказывает музыку.

Ради звона монет Затулин не только исполнял, но и резво отплясывал под армянскую музыку. Порой дело доходило до абсурда. Российский депутат, даже иногда вопреки интересам России, своими ярыми проармянскими заявлениями выглядел большим армянином, чем сами армяне. Затулин никогда не сходил с избранного им пути по очернительству азербайджанцев и восхвалению армян. Ни историческая правда о Карабахе, ни международное право, ни даже официальная позиция России в вопросе признания территориальной целостности Азербайджана, естественно, с Карабахским регионом в его составе, для Затулина не могли превалировать над щедрыми подачками армянских толстосумов.

Даже после сокрушительного поражения Армении в 44-дневной войне, когда разговоры в соседней стране о «независимости» Карабаха существенно поубавились, Затулин продолжал нести бред о «независимом арцаха». Таких заявлений было более чем достаточно, потому мы приведем лишь одно из них.

«Для Баку было бы правильным признать независимость Нагорного Карабаха. Ключевой вопрос, который с самого начала был в основе нагорно-карабахского конфликта, а именно – статус Нагорного Карабаха, остается нерешенным», — в одном из интервью годичной давности заявил депутат Госдумы армянскому изданию.

Он также отметил, что считает неприемлемым какое-либо решение в рамках «территориальной целостности Азербайджанской ССР», тем более, что при выходе из СССР Азербайджан уже не владел значительной частью Карабаха.

«Со стороны Азербайджана было бы разумно не порождать бесконечную череду будущих военных конфликтов, столкновений и взаимной ненависти, а пойти навстречу в вопросе самостоятельности Нагорного Карабаха», — сказал он.

И подобные провокационные комментарии и заявления из уст Затулина носили периодический характер. Понятно, что все слова российского депутата были лишь пустым звуком, но для армян они являлись бальзамом на душу. Но сегодня новость, которую услышал Затулин из Армении, произвела на него эффект грома среди ясного неба. Кто-то из знаменитостей сказал, что чрезмерное усердие часто затмевает благоразумие. Затулин целиком и полностью почувствовал на себе справедливость данного выражения.

Как уже сообщал Minval, зампред Госдумы был шокирован известием о том, что въезд в Армению ему заказан. Его сочли персоной нон-грата в «стране камней». Возмущению и досаде Затулина не было предела.

«Для нас это было внезапно, мы получили письмо от начальника управления внешних связей НС РА. Нам сказали, что мой визит нежелателен, а мои заявления наносят ущерб Армении. Я оцениваю это как оскорбительный шаг», — сказал он.

Причину столь неожиданного шага в отношении большого друга армян пояснила газета «Айкакан жаманак» (ресурс принадлежит семье Никола Пашиняна – ред.). Запрет на въезд в Армению Затулина «Айкакан жаманак» объясняет тем, что в своих публичных интервью депутат неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войны.

«Более того, вторгаясь во внутриполитическую жизнь Армении, Затулин не раз озвучивал, что Пашинян должен уйти. Затулин даже успел обвинить власти РА в том, что они вбивают клин в армяно-российские отношения. А в интервью, данном «Еркир медиа» во время своего последнего визита в Армению, Затулин обвинил премьер-министра в подписании «коридора» через суверенную территорию Армении.

«Вопросы о возможном коридоре нужно задавать подписавшим, «коридор» подписан Пашиняном», – сказал Затулин», — пишет ресурс.

Впрочем, если задуматься, ничего неожиданного в решении армянской стороны нет. Если бы Затулин внимательно следил за происходящими в Армении политическими процессами, то узрел бы, что северный ветер в этой стране сменился на западный. И уж коли Ереван отвернулся от самой Москвы, то Затулин на этом фоне такой пустяк, что и говорить смешно. Ну что же, как писал классик, «его пример другим наука» …

Фарид Теймурханлы