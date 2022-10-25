Южнокорейская Kia последней из иностранных автогигантов задумалась над тем, чтобы при худшем сценарии полностью уйти с российского рынка и прекратить продажи с сохранением лишь послепродажного обслуживания.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента компании.

По словам топ-менеджера, одним из ключевых негативных факторов для продаж Kia может стать волатильность в России в следующем году, а сам автомобильный рынок в стране может полностью «схлопнуться» на какое-то время.

«Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы оставить только лишь послепродажное обслуживание, потому что поставлять туда [в Россию] мы в принципе уже не можем», — заявил топ-менеджер.

По данным Samsung Securities Co., Kia в прошлом году была вторым по популярности автомобильным брендом в России с долей рынка 12 процентов, уступая только отечественному «АвтоВАЗу». Продажи Kia на российском рынке к сентябрю этого года сократились почти на 65 процентов против 4,1 процента в мире, указывает агентство.