Одному из главных лоббистов Армении в России, депутату Госдумы Константину Затулину запретили въезд в Армению.
По данным принадлежащей семье премьера Никола Пашиняна газеты «Айкакан жаманак», его сочли персоной нон-грата в Армении.
Одному из главных лоббистов Армении в России, депутату Госдумы Константину Затулину запретили въезд в Армению.
По данным принадлежащей семье премьера Никола Пашиняна газеты «Айкакан жаманак», его сочли персоной нон-грата в Армении.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий