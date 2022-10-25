Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Папой Римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Об этом пишет газета Le Point.

Макрон считает, что тем самым понтифик сможет приблизить урегулирование конфликта в Украине.

Кроме того, политик призвал Франциска «содействовать установлению мира в Украине».