Президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил США в совершении «информационного терроризма», передает РИА Новости.
По мнению иранского политика, в Вашингтоне поняли, что санкции уже неэффективны, поэтому начали прибегать в другим методам. Раиси назвал «информационный терроризм» главной бедой.
Он также добавил, что Соединенные Штаты устроили беспорядки в Иране, но просчитались.
Соответствующую речь президент Ирана произнес на генеральной ассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Тегеране.
Долбоеб, это США курдистанку убили в иранском полицейском участке? Уже реально заебали все эти тупорылые старики возомнившие себя вершителями судеб…