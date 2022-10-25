Расходы Азербайджана на укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности в 2023 году составят 5,3 млрд манатов против 5,084 млрд манатов в 2022 году.

Это следует из проекта госбюджета республики на предстоящий год, поступившего на рассмотрение Милли меджлиса.

«Усиление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности страны остается одним из приоритетных расходов госбюджета. В госбюджете на 2023 год на эти цели предусмотрено 5,3 млрд манатов. Это на 17,1% больше, чем в 2021 году», — говорится в сообщении.