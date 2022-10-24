Бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процессы, происходящие вокруг Армении в контексте нормализации отношений с Азербайджаном.

По ее словам, не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики.

«Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья. Присваиваются и извращаются наши трехсторонние наработки. Участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции», — подчеркнула М.Захарова.

Она также отметила, что в этом плане продвигаются наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересы всего населения региона.

«Это чревато нарушением баланса, который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. (заявление от 10 ноября — ред.)», — добавила представитель МИД РФ.