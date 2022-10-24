Российский президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Россию на трёхсторонний саммит.
Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Она рассказала, что на саммите планируется обсудить весь комплекс трёхсторонних и двусторонних вопросов.
Также в министерстве сообщили, что Москву «беспокоят тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы».
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