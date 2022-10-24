Аэропорты Физули и Зангилан, построенные в рекордно короткие сроки на освобожденных от оккупации территориях, чрезвычайно важны с точки зрения развития региона.

С данным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.

Эрдоган сказал, что открытие в Зангиланском районе первого этапа интеллектуального сельскохозяйственного комплекса «Дост Агропарк» свидетельствует о больших инвестициях в сельское хозяйство.

Эрдоган также отметил, что было принято решение об ускорении процесса разминирования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Турецкий лидер также заявил, что с подписанием Шушинской декларации начался новый период в азербайджано-турецких отношениях.

«После Отечественной войны мы подняли наши отношения с Азербайджаном на новый уровень. Мы создали новую эру, в срочном порядке ратифицировав Шушинскую декларацию в наших Меджлисах. В ходе этих визитов мы приняли решения, которые помогут в разминировании территорий, что станет еще одним важным шагом для оживления региона», — отметил лидер Турции.