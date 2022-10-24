Заявление президента Ильхама Алиева о грузино-азербайджано-армянских консультациях является очень позитивным и обнадеживающим.

С данным заявлением выступила посол США в Грузии Келли Дегнан. Она заявила, что встречи региональных лидеров всегда проходят позитивно.

«Что касается посреднической роли Грузии, то мы очень хорошо помним, что год назад были предприняты определенные шаги после азербайджано-армянского конфликта и ту роль, которую сыграла Грузия в освобождении удерживаемых лиц. Это была история успешного посредничества Грузии в этом процессе. Однако существует множество различных областей, в которых можно развивать сотрудничество и диалог между этими странами. Это энергетика, экономика и другие направления, которые можно развивать на основе взаимного сотрудничества. Заявление Президента Ильхама Алиева было очень позитивным и обнадеживающим», — отметила Келли Дегнан.