Азербайджан передал ноту протеста России.

В связи с явными антиазербайджанскими выступлениями, озвученными российскими политологами и экспертами армянского происхождения в эфире российской передачи «Большая игра», транслировавшейся на российском «Первом канале» 20-21 октября 2022 года, в связи с тем, что было поставлено под сомнение территориальная целостность Азербайджанской Республики и искажена карта страны, посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Российской Федерации.