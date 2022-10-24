«В России производство вооружения увеличивается производство всех видов вооружения: от танков до дронов», написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь! Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!»