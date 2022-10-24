Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Евросоюза предоставить Украине замороженные активы России для восстановления страны является воровством.

«Многие активы сейчас фактически сворованы конкретными странами коллективного Запада, в том числе российские золотовалютные резервы , это абсолютно незаконные действия, противоречат международному праву, не что иное как посягательство на собственность на государственную и частную собственность», — заявил Песков.