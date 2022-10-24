Экс-министр финансов Риши Сунак автоматически станет новым премьером Великобритании, после того как его единственный соперник — лидер палаты общин Мордонт — сняла кандидатуру.
Теперь королю предстоит утвердить его в должности.
Экс-министр финансов Риши Сунак автоматически станет новым премьером Великобритании, после того как его единственный соперник — лидер палаты общин Мордонт — сняла кандидатуру.
Теперь королю предстоит утвердить его в должности.
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